Англія

Гравець не допоможе своїй національній команді в найближчих матчах.

Правий вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло вибув із заявки збірної Кот-д'Івуару на два кваліфікаційні поєдинки Кубка Африки-2025, передає видання The Athletic.

На національну команду 22-річного гравця чекають матчі проти Сьєрра-Леоне. Вдома івуарійці протистоятимуть цій збірній 11 жовтня, тоді як на виїзді — 15-го.

Раніше стало відомо, що через травми з гравців МЮ своїм національним командам у жовтні не допоможуть захисник Нуссаїр Мазрауї (Марокко), півзахисник Коббі Мейну (Англія) та нападник Алехандро Гарначо (Аргентина).

Діалло ж залишив розташування збірної Кот-д'Івуару через хворобу. Для подальшої оцінки стану свого здоров'я він повернеться до Манчестера.

Нещодавно захисник колективу Еріка тен Гага Гаррі Магвайр заявив, що через травму пропустить кілька тижнів. Сам керманич МЮ пішов у відпустку під час міжнародної паузи.