Англія

Футболіст міг перебратись на Близький Схід.

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон зізнався, що мав пропозицію від одного із клубів Саудівської Аравії, але Гвардіола переконав його залишитись.

"У мене дійсно була пропозиція, яка має велику вагу, вона була незвичайною.

Була незліченна кількість розмов із Гвардіолою, одна з них була визначальною. У його словах було видно гарантії, до того ж процес і розвиток, які я отримав з ним... Все це було важливо для того, щоб я залишився Манчестер Сіті", – сказав голкіпер TNT Sports Brasil.

Раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад відмовився від трансферу Едерсона.