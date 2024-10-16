Англія

Майбутнє англійця в Ліверпулі все ще оповите невідомістю.

Правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд у мадридському Реалі вважається пріоритетною трансферною ціллю, передає видання The Athletic.

На дану позицію "вершкові" розглядають й інші кандидатури. Зокрема, клуб цікавився Педро Порро (Тоттенгем), Джеремі Фрімпонгом (Баєр) та Хуанлу Санчесом (Севілья).

Нагадаємо, що основний правий захисник колективу Карло Анчелотті Дані Карвахаль надовго вибув, зазнавши важкої травми.

За даними видання, перехід Александер-Арнольда є найбажанішим варіантом для Реала, однак лише якщо йдеться про трансфер на правах вільного агента. Контракт 26-річного англійця з Ліверпулем втрачає чинність наприкінці червня 2025 року.

У жовтні повідомлялося, що "червоні" досі не досягли домовленості з Трентом щодо оновлення угоди. Якщо контракт не буде продовжено до початку наступного року, то вже в січні мадридці зможуть зробити свій хід.

На рахунку захисника два асисти в дев'яти матчах за Ліверпуль у всіх турнірах поточної кампанії. За дорослу команду "червоних" її вихованець виступає з літа 2016 року.