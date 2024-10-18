Англія

Ще одна кадрова втрата для "червоних дияволів".

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба "червоних дияволів".

У 19-річного пошкодження, яке він отримав у минулому матчі АПЛ проти Астон Вілли (0:0), через що він змушений пропустити кілька тижнів.

Водночас є й позитивні новини: Алехандро Гарначо, Амад Діалло та Нуссаїр Мазрауї, у якого були діагностовані проблеми із серцем, повернулися до тренувань.

Тим часом Тайрелл Маласія, Люк Шоу та Мейсон Маунт продовжують своє відновлення від травм.

Після семи турів МЮ набрав вісім очок та посідає 14 місце в АПЛ. Свій наступний матч команда Еріка тен Гага проведе проти Брентфорда – гра відбудеться завтра, 19 жовтня.