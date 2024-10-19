Англія

Відбувся стартовий матч восьмого туру чемпіонату Англії.

У стартовому матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму полі впевнено обіграв Вест Гем з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 18 хвилині, коли у складі "молотобійців" відзначився Мохаммед Кудус. Однак ще до перерви "шпори" зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Деяна Кулусевські.

Потім на старті другого тайму Ів Біссума вивів Тоттенгем вперед, а за три хвилини Жан-Клер Тодібо зрізав м'яч у свої ворота. Ще за п'ять хвилин Сон Хин Мін збільшив перевагу "шпор".

Також додамо, що з 86 хвилини "молотобійці" грали у меншості після вилучення Кудуса, який отримав пряму червону картку.

Таким чином, Тоттенгем набрав 13 очок і займає шосте місце в АПЛ, а у Вест Гема вісім балів та 14 рядок.

Тоттенгем — Вест Гем 4:1

Голи: Кулусевські, 36, Біссума, 52, Тодібо (аг), 55, Сон, 60 - Кудус, 18.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Грей, 88) — Кулусевські, Біссума (Бентанкур, 81), Меддісон (Матар Сарр, 46) — Джонсон, Соланке (Рішарлісон, 81), Сон (Вернер, 70).

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Палмьєрі — Родрігес (Мавропанос, 70) — Боуен, Соучек (Солер, 61), Пакета (Альварес, 61), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 61).

Попередження: де Вен — Пакета, Соучек, Солер.

Вилучення: Кудус, 86.