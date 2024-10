Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з правим захисником своєї команди Джедом Спенсом.

24-річний англієць підписав зі "шпорами" новий контракт, який буде розраховано до літа 2028 року.

We are delighted to announce that Djed Spence has signed a new contract with the Club, which will run until 2028 ✍️🤍