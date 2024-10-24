Англія

Слот — про останні матчі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемоги над Челсі в АПЛ та над Лейпцигом в ЛЧ.

"Коли граєш проти великої та сильної команди на виїзді, у неї в якісь моменти матчів також будуть шанси. Думаю, один із них був після кутового.

Як я бачив цей матч: більшу частину гри ми повністю домінували, як і в інших проведених іграх, за винятком однієї – проти Челсі. Тож я зовсім не турбуюся з приводу цього матчу. Набагато сильнішим я був стурбований після гри з Челсі.

Але саме таку гру я хочу бачити від нашої команди: набагато більше моментів, ніж у суперника, набагато більше володіння, набагато більше свободи у півзахисті під час побудови атак, – сказав Слот.

РБ Лейпциг — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів