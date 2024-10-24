Іспанія

Легендарний бразилець висловився про Вінісіуса.

Володар Золотого м'яча-1999 Рівалдо висловився про поведінку вінгера Реала Вінісіуса Жуніора під час матчів.

"Він приголомшливий гравець і грає вирішальну роль у Реалі. Він ще дуже молодий і здатний змінитись. Загалом кажучи, йому потрібно змінити своє ставлення до суддів та інших футболістів. Його часто б'ють, але конфлікти із суперниками та постійні розмови із суддями – це не дуже добре.

Однак він розумний хлопець, його ставлення зміниться. Зараз він ще юний, і бувають моменти, коли він втрачає голову та самовладання.

Він змінив свою гру, ніхто спочатку не думав, що він стане найкращим футболістом світу. Він навчився забивати, зокрема у фіналі Ліги чемпіонів. Зміниться і його бажання сперечатися із суддями та суперниками", – сказав Рівалдо.

Нагадаємо, Вінісіуса Жуніора визнано найкращим гравцем третього тижня Ліги чемпіонів.