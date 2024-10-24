Ліга конференцій

Для українця це буде дев'ятий матч цього сезону.

Сьогодні, 24 жовтня, пройде матч другого туру основного етапу Ліги конференцій, у якому зіграють грецький Панатінаїкос та лондонський Челсі.

Тренерський штаб "синіх" на чолі з Енцо Марескою ухвалив рішення випустити в основному складі українського вінгера Михайла Мудрика.

Челсі: Йоргенсен — Кукурелья, Дісасі, Бадьяшіль, Вейга — Жоау Феліш, Енцо Фернандес, Дьюзбері-Голл — Мудрик, Педру Нету, Нкунку.

Для 23-річного українця це буде дев'ятий матч цього сезону — на його рахунку три гольові передачі.

Матч Панатінаїкос — Челсі розпочнеться о 19:45 за Києвом.