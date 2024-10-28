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Користувачі нашого ресурсу обрали, за їхньою думкою, найкращого гравця світу.

Наближається мить на яку чекає весь футбольний світ. Момент, який стає кульмінацією всієї ігрової кар'єри для кожного топового футболіста. Мова йде звісно про вручення премії Ballon d'Or. Найпрестижнішої індивідуальної премії для футболістів.

Football.ua провів голосування на сайті та в телеграм-каналі серед користувачів, які визначали найкращого футболіста світу.

Отже, наші користувачі вважають, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі гідний сьогодні отримати Золотий м'яч.

Участь у голосуванні взяли понад 300 людей — 306 респондентів впоралися з задачею, а ще понад два десятки свої бюлетені зіпсували (або голосували за одну й ту саму людину кілька разів, або ж просто ставили тільки перше місце).

Нагадаємо, щомісяця, ми на нашому сайті підбиваємо підсумки та виділяємо найкращих футболістів у боротьбі за Золотий м'яч-2024.

Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться сьогодні в Парижі. Початок о 20:00.