Англія

Визначились кандидати на вакантну посаду.

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що Ерік тен Гаг залишив посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

Англійські ЗМІ вже озвучили головних претендентів на посаду наставника манкуніанців. Нагадаємо, що тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера стане асистент нідерландця Руд ван Ністелрой.

Після звільнення тен Гага команду може очолити наставник Бундестім Юліан Нагельсман, Хаві, тренер Брентфорда Томас Франк та Едді Гау з Ньюкасла.

Ерік був призначений у квітні 2022 року та привів клуб до двох трофеїв, вигравши Кубок Карабао у 2023 році та Кубок Англії у 2024 році.

Раніше повідомлялось, що Хаві не хоче тренувати Манчестер Юнайтед.