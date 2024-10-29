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У Парижі відбулася церемонія вручення Золотого м'яча-2024, за підсумками якої переможцем став півзахисник Манчестер Сіті і збірної Іспанії Родрі.

Золотий м'яч-2024. Як це було

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У боротьбі за Золотий мяч-2024 Родрі випередив гравців мадридського Реалу Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема.

Зазначимо, що українські журналісти також прогнозували перемогу Родрі.