Тренер може очолити команду після тен Гага.
Рубен Аморім, gettyimages
29 жовтня 2024, 13:50
Манчестер Юнайтед визначився з головним кандидатом на посаду головного тренера клубу після відставки Еріка тен Гага.
За даними англійської преси, клуб очолить Рубен Аморім, який зараз працює в Спортінгу.Керівництво клубу АПЛ провело два раунди переговорів з Рубеном і досягло усної згоди від фахівця.
Повідомляється, що Спортінг не перешкоджатиме рішенню тренера і навіть знайшов йому заміну.
Після дев'яти зіграних турів Манчестер Юнайтед розташовується на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.