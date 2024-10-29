Англія

Тренер може очолити команду після тен Гага.

Манчестер Юнайтед визначився з головним кандидатом на посаду головного тренера клубу після відставки Еріка тен Гага.

За даними англійської преси, клуб очолить Рубен Аморім, який зараз працює в Спортінгу.Керівництво клубу АПЛ провело два раунди переговорів з Рубеном і досягло усної згоди від фахівця.

Повідомляється, що Спортінг не перешкоджатиме рішенню тренера і навіть знайшов йому заміну.

Після дев'яти зіграних турів Манчестер Юнайтед розташовується на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.