Іспанія

Думка легенди Реала щодо переможця Золотого м'яча.

Легенда Реала Гуті прокоментував перемогу Родрі в завоюванні Золотого м'яча-2024.

"Для мене такий Золотий м'яч не має престижу та сенсу. Розкажіть мені, за якими критеріями відбувається це голосування.

Вперше бачу володаря Золотого м'яча, який не увійшов до символічних збірних АПЛ та Ліги чемпіонів. Це говорить багато про що.

Я радий, що приз вручили Родрі. Нагорода не була заслуженою цього разу, але він заслужив її позаминулого сезону. Радий, як він себе виявив", – сказав Гуті в ефірі El Chiringuito.

Нагадаємо, у п'ятірці претендентів на нагороду було одразу троє гравців Реала: Вінісіус, Джуд Беллінгем та Дані Карвахаль.