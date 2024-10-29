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Історичне досягнення для англійця.

Хавбек Реала Джуд Беллінгем став першим англійцем з 2005 року, який увійшов до трійки призерів нагороди Золотий м'яч.

Беллінгем став третім. Тоді як його одноклубник Вінісіус посів друге місце, а перемога дісталась півзахиснику Сіті Родрі.

Востаннє представник Англії входив в топ-3 у 2005 році. Тоді в списку опинилися Френк Лемпард (Челсі) і Стівен Джеррард (Ліверпуль).

Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.