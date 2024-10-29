Нідерландець пояснив, чому нагороду мав отримати Вінісіус.
Кларенс Зеєдорф, gettyimages
29 жовтня 2024, 17:26
Експівзахисник Реала і збірної Нідерландів Кларенс Зеєдорф обурений тим, що нагороду Золотий м'яч-2024 отримав Родрі, а не Вінісіус.
"Вінісіус Жуніор заслуговує на те, щоб отримати цю нагороду. Схоже, що між Реалом і УЄФА є невирішені питання. Я думаю, що проблеми між Реалом і УЄФА повинні бути відокремлені від нагороди, на яку заслужив гравець. Це ганьба, — цитує Зеєдорфа Daily Mail.
Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.
Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.