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Нідерландець пояснив, чому нагороду мав отримати Вінісіус.

Експівзахисник Реала і збірної Нідерландів Кларенс Зеєдорф обурений тим, що нагороду Золотий м'яч-2024 отримав Родрі, а не Вінісіус.

"Вінісіус Жуніор заслуговує на те, щоб отримати цю нагороду. Схоже, що між Реалом і УЄФА є невирішені питання. Я думаю, що проблеми між Реалом і УЄФА повинні бути відокремлені від нагороди, на яку заслужив гравець. Це ганьба, — цитує Зеєдорфа Daily Mail.

Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.