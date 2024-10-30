Англія

Керманич Манчестер Сіті висловися про нідерландського фахівця, який втратив роботу в Манчестер Юнайтед.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера першої команди через незадовільні результати.

Головний тренер лондонського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив свою думку щодо відставки нідерландського фахівця.

"Мені його шкода. У мене з Еріком хороші взаємовідносини і я вважаю, що він достойно представляв Манчестер Юнайтед.

Я бажаю всього найкращого, йому та його родині, і він повернеться сильніше, і він знає, я знаю, всі знають, що наша робота залежить від результатів. Коли результати недостатньо хороші, ми завжди знаходимося на межі того, щоб бути звільненими. Якби я не показував результатів, мене б тут не було. Такі реалії цього бізнесу", — заявив Хосеп Гвардіола під час пресконференції напередодні матчу з Тоттенгемом.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед має очолити Рубен Аморім із лісабонського Спортінга.