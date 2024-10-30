Англія

Перші слова голландця на посаді наставника "червоних дияволів".

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністерлой прокоментував своє призначення після звільнення Еріка тен Гага, а також описав плани на найближче майбутнє.

"Всі можуть собі уявити, як я говорю з величезною кількістю змішаних емоцій. Ерік тен Гаг повернув мене в МЮ влітку, і, хоча я був частиною тренерського штабу всього кілька місяців, я завжди буду вдячний йому за надану мені можливість, і мені сумно бачити, як він пішов.

Навіть на тимчасовій основі це велика честь керувати клубом, який я люблю. Я можу обіцяти, що продовжуватиму віддавати всі сили, в будь-якій якості, щоб спробувати покращити нашу долю.

Незважаючи на наші результати, мені подобається повертатися на Олд Траффорд та працювати з командою та персоналом. Цього сезону ми час від часу бачили потенціал команди, але явно недостатньо часто.

Зараз настав час для всіх у клубі працювати разом, віддавати всі сили та перевертати цей сезон, доки ми маємо час. Виходячи з мого досвіду як гравця та тренера, я можу з упевненістю сказати, що коли гравці, персонал та вболівальники об'єднуються, Манчестер Юнайтед може бути нестримним.

Тен Гаг потонув у труднощах МЮ — робота, яка здається все більш нездійсненною

На щастя, час на нашому боці, і оскільки матчі тепер відбуваються регулярно, ми маємо багато можливостей наростити позитивний імпульс, починаючи з сьогоднішнього візиту Стіва Купера та Лестера у Кубку ліги.

Це буде нелегко. Лестер — суперник із Прем'єр-ліги, і він також буде дуже мотивований перспективою виходу до чвертьфіналу. Однак кожна гра, яку ми граємо, — це також можливість для нас нагадати всім, включаючи нас самих, про те, що являє собою цей великий клуб.

Коли я повернувся влітку у якості помічника Еріка, це було тому, що я вірив, що МЮ може повернутися на той рівень, який я знав тут як гравець. Я досі вірю у це, але це займе час та потрібно багато важкої роботи.

Перший крок – відновити звичку перемагати, починаючи з сьогоднішнього вечора. Я знаю з перших рук, який позитивний вплив наші чудові вболівальники можуть дати команді, тому, будь ласка, підтримайте гравців, поки ми разом боремося, щоб наблизитися на крок до Уемблі", — наводить слова ван Ністерлоя прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, в якому МЮ прийматиме Лестер. Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом.