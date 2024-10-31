Англія

Тренер знайшов винних у поразці.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про виліт із Кубка англійської ліги від Ньюкасла (0:2).

"Нам потрібно покращити багато речей. Ми грали з цією командою два дні тому і не дозволили їм нічого зробити. Тоді у нас у старті вийшли Кайседо та Лавія.

Сьогодні у нас грали Вейга та Енцо Фернандес. Ми сумуємо через те, що вилетіли. Це нам не подобається. Але тепер у нас є два дні, щоб підготуватися до наступного матчу", – сказав Мареска.

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