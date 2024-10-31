Україна

Мрія Малиша здійснилась.

Захисник Динамо Навін Малиш прокоментував переможний матч проти Ворскли (2:1 у додатковий час) в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

"Насамперед, вітаю всіх із перемогою. Була дуже складна гра. Самі розумієте, після Шахтаря на таких емоціях — відразу виїзд до Полтави. У них тут новий тренер, це завжди нові емоції, кожен хоче проявити себе. І Ворскла насправді дуже добре проявила себе сьогодні.

Це мрія дитинства — завжди хотів грати за цю команду, за цю емблему. Тому я зараз дуже щасливий", — сказав Малиш.

Ворскла — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка України