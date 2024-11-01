Нідерландець оцінив рівень француза.
Ван Дейк та Саліба, gettyimages
01 листопада 2024, 13:45
Центрбек Ліверпуля Вірджіл ван Дейк прокоментував успіхи Вільяма Саліба в Арсеналі.
"Я не був на тому рівні, на якому знаходиться Саліба в його віці.
Саліба зараз робить хороші кроки, це дуже очевидно. Він нагадує мені мене самого", – сказав ван Дейк в інтервʼю Ріо Фердінанду, його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
Вільяму Саліба 23 роки, наразі його трансферна вартість складає 80,00 млн €.
Раніше Саліба заявив, що ван Дейк лякає нападників.