Англія

Нідерландець оцінив рівень француза.

Центрбек Ліверпуля Вірджіл ван Дейк прокоментував успіхи Вільяма Саліба в Арсеналі.

"Я не був на тому рівні, на якому знаходиться Саліба в його віці.

Саліба зараз робить хороші кроки, це дуже очевидно. Він нагадує мені мене самого", – сказав ван Дейк в інтервʼю Ріо Фердінанду, його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

Вільяму Саліба 23 роки, наразі його трансферна вартість складає 80,00 млн €.

Раніше Саліба заявив, що ван Дейк лякає нападників.