Продавати 18-річного гравця поки не бажають.
Матіс Тель, ФК Баварія
01 листопада 2024, 13:28
Баварія може віддати 18-річного нападника Матіса Теля в оренду в один із німецьких клубів, повідомляє CaughtOffside
За даними джерела, клуб, і сам гравець вважають, що оренда може стати для нього найкращим варіантом.
Інтерес до нападника проявляє низка німецьких клубів — Аугсбург, Вердер та Боруссія М.
Відомо, що мюнхенці погодяться на оренду, якщо така пропозиція надійде. У клубі, як і раніше, вважають француза справді великим талантом, тому не розглядають його продаж.
У березні 18-річний гравець продовжив контракт із Баварією до 2029 року.