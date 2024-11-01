Німеччина

Продавати 18-річного гравця поки не бажають.

Баварія може віддати 18-річного нападника Матіса Теля в оренду в один із німецьких клубів, повідомляє CaughtOffside

За даними джерела, клуб, і сам гравець вважають, що оренда може стати для нього найкращим варіантом.

Інтерес до нападника проявляє низка німецьких клубів — Аугсбург, Вердер та Боруссія М.

Відомо, що мюнхенці погодяться на оренду, якщо така пропозиція надійде. У клубі, як і раніше, вважають француза справді великим талантом, тому не розглядають його продаж.

У березні 18-річний гравець продовжив контракт із Баварією до 2029 року.