Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.

Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі зіграють у десятому турі англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Руд ван Ністелрой, у порівнянні з поразкою від лондонського Вест Гема ще за тен Гага (1:2), використав із перших хвилин Угарте в опорній зоні.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над Ньюкаслом у чемпіонаті (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців, тоді як Михайло Мудрик залишився на лаві запасних.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Мартінес, Мазрауї — Угарте, Фернандеш, Каземіро — Гарначо, Гойлунн, Рашфорд.

Запасні: Баїндир, Лінделеф, Еванс, Амасс, Фіцджеральд, Зіркзе, Діалло, Вітлі, Флетчер.



Челсі: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Лавіа — Мадуеке, Палмер, Нету — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Кукурелья, Адарабіойо, Бадьяшиль, Фернандес, Мудрик, Вейга, Феліш, Нкунку.



Гра Манчестер Юнайтед — Челсі почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.