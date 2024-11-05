Англія

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2025 року.

Тоттенгем незабаром забезпечить майбутнє у команді свого вінгера Сон Хин Міна. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" готове активувати опцію продовження контракту 32-річного південнокорейця, який закінчувався влітку 2025 року.

Найближчим часом Тоттенгем збирається сповістити Сона про своє рішення.

Сон виступає за "шпор" з літа 2015 року. За цей час він провів 416 матчів, у яких забив 165 голів та віддав 86 асистів.

Цього сезону Сон провів дев'ять матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.