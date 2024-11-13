Англія

Пірес вважає, що єгиптянин мав бути серед найкращих.

Колишній гравець Арсеналу Робер Пірес прокоментував невключення Мохамеда Салаха до списку претендентів на Золотий м'яч.

"З Салахом обійшлися несправедливо, виключивши його зі списку претендентів на Золотий м'яч. Це втрата для списку, а не Салаха.

У таких ситуаціях немає вини гравців, це є помилка журналістів. Багато великих гравців — Тьєррі Анрі, Хаві, Андрес Іньєста — також ніколи не вигравали цю нагороду.

Відсутність Салаха у фінальному списку номінантів на Золотий м'яч показує, що деякі люди не особливо знаються на футболі", – упевнений Пірес.