Німеччина

Футболістам набридли ініціативи ФІФА.

Захисник Баварії Дайо Упамекано заявив, що футболіста варто задуматись про страйк через перевантажений графік.

"Чому б не оголосити страйк? Я говорив минулого разу, що було занадто багато матчів. Це те, про що ми повинні поговорити між собою. Як на мене, ігор занадто багато, і я сподіваюся, що вони колись це зрозуміють", — цитує слова Упамекано Foot Mercato.

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