Англія

Контракт 32-річного футболіста спливає влітку 2025 року.

Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін продовжить виступати у складі лондонського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 32-річного футболіста спливає влітку 2025 року. У зв'язку з цим керівництво "шпор" розпочало процес активації пункту про продовження угоди, яка буде пролонгована до червня 2026 року.

Сон виступає за Тоттенгем із літа 2015 року. На його рахунку 419 матчів, 165 голів та 87 асистів.

Після 11 турів Тоттенгем набрав 16 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.