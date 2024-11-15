Англієць розчарований земляками.
Гаррі Кейн і Томас Тухель, Getty Images
15 листопада 2024, 12:45
Форвард збірної Англії Гаррі Кейн розкритикував футболістів, які не приїхали до розташування збірної , пославшись на травми.
"Я вважаю, що збірна Англії – це найважливіше. Важливіше клубних справ.
Прикра ситуація що стільки гравців не приїдуть. Я розумію, що зараз тяжкий етап сезону і хтось, можливо, вирішив скористатись цим виправданням.
Мені це не подобається, якщо чесно. Збірна важливіша за клуб", – сказав Кейн.
До складу збірної Англії на матчі Ліги націй не приїдуть Аарон Ремсдейл, Трент Александер-Арнольд, Леві Колвілл, Деклан Райс, Букайо Сака, Коул Палмер, Джек Гриліш та Філ Фоден.