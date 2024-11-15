Італія

Усі жертви заради посилення захисної лінії команди.

Туринський Ювентус продовжує розглядати свої можливості у майбутньому зимовому трансферному вікні. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, через ненайкращий фінансовий стан клубу, "стара синьйора" буде готова розлучитися з кількома гравцями майбутньої зими, задля посилення захисної лінії команди.

Жертвами становища туринців можуть стати захисник Даніло, півзахисник Артур Мело та нападник Семуель Мбангула.

У нинішньому сезоні Даніло провів десять матчів, Мбангула — вісім ігор (один гол та три асисти), а Артур взагалі на полі не з'являвся.

Після 12 турів Ювентус набрав 24 очки та посідає шосте місце у Серії А.