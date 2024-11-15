Гравець грузинської збірної про матч з Україною.
Отар Кітеїшвілі, ФФ Грузії
15 листопада 2024, 11:51
Гравець збірної Грузії Отар Кітеїшвілі висловився перед матчем з Україною в Лізі націй.
"Протягом кількох днів ми готувалися до дуже важливих ігор. Останні два дні у нас були інтенсивні тренування, щоб зустріти майбутні матчі в максимальній готовності.
Ми усвідомлюємо важливість поєдинків, які нас чекають. Це вирішальні зустрічі групового етапу і необхідно показати якнайкращу гру для досягнення позитивного результату.
Україна буде боротися за перемогу, і ми повинні сконцентруватися на своїй грі і максимально використовувати свої сильні сторони", — цитує гравця Worldsport.ge.
Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом.