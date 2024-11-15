Ліга націй

Гравець грузинської збірної про матч з Україною.

Гравець збірної Грузії Отар Кітеїшвілі висловився перед матчем з Україною в Лізі націй.

"Протягом кількох днів ми готувалися до дуже важливих ігор. Останні два дні у нас були інтенсивні тренування, щоб зустріти майбутні матчі в максимальній готовності.

Ми усвідомлюємо важливість поєдинків, які нас чекають. Це вирішальні зустрічі групового етапу і необхідно показати якнайкращу гру для досягнення позитивного результату.

Україна буде боротися за перемогу, і ми повинні сконцентруватися на своїй грі і максимально використовувати свої сильні сторони", — цитує гравця Worldsport.ge.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом.