Італія

Сенегальський форвард вибув на невизначений термін.

Нападник Лаціо Булає Діа захворів у розташуванні збірної Сенегалу, повідомляє прес-служба національної команди.

У 27-річного сенегальця виявили симптоми малярії, через що він пропустив матч відбору Кубка африканських націй проти Буркіна-Фасо (1:0).

Також наголошується, що Булає залишився в Дакарі, щоб продовжити лікування, а потім повернутися до розташування Лаціо.

У нинішньому сезоні Діа провів 16 матчів, у яких забив вісім голів та віддав три асисти.