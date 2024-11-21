Англія

У найближчих матчах "молотобійці" зіграють проти Ньюкасла та Арсеналу.

Головний тренер Вест Гема Хулен Лопетегі може втратити свою роботу у найближчий місяць. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" незадоволене останніми результатами команди, через що розглядається питання про його відставку.

Зазначається, що на виправлення ситуації 58-річному іспанцю дали два матчі — проти Ньюкасла та Арсеналу, після чого клуб розгляне подальші варіанти.

Лопетегі очолює Вест Гем із травня цього року. Після 11 турів "молотобійці" набрали 12 очок і посідають лише 14 місце в АПЛ.

Матч Ньюкасл – Вест Гем відбудеться у понеділок, 25 листопада, о 22:00 за Києвом.