Голкіпер "шпор" поділився своїми думками про отриману травму.
Гульєльмо Вікаріо, instagram.com/guglielmovicario
26 листопада 2024, 18:25
Воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо прокоментував отриману травму в матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (4:0).
"Іноді футбол дарує тобі свої вершини, а іноді кидає тобі виклики, яких ти не очікуєш. Я грав 60 хвилин на Етіхаді з переламаною кісткою щиколотки, віддавши команді абсолютно все, що мав.
На жаль, не було ніякого способу обійти це… Мені потрібна була операція. Я розчарований, що не зможу допомогти команді деякий час.
Величезне спасибі лікарям і персоналу. Операція пройшла добре, і з завтрашнього дня я буду наполегливо працювати, щоб повернутися сильнішим, здоровішим і готовим знову віддати все для вас.
Дякую вболівальникам "шпор" за вашу любов. Скоро побачимося на полі", — написав Вікаріо у своєму Instagram.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем спробує підписати нового воротаря в січні.