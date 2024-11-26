Англія

Голкіпер "шпор" поділився своїми думками про отриману травму.

Воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо прокоментував отриману травму в матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (4:0).

"Іноді футбол дарує тобі свої вершини, а іноді кидає тобі виклики, яких ти не очікуєш. Я грав 60 хвилин на Етіхаді з переламаною кісткою щиколотки, віддавши команді абсолютно все, що мав.

На жаль, не було ніякого способу обійти це… Мені потрібна була операція. Я розчарований, що не зможу допомогти команді деякий час.

Величезне спасибі лікарям і персоналу. Операція пройшла добре, і з завтрашнього дня я буду наполегливо працювати, щоб повернутися сильнішим, здоровішим і готовим знову віддати все для вас.

Дякую вболівальникам "шпор" за вашу любов. Скоро побачимося на полі", — написав Вікаріо у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем спробує підписати нового воротаря в січні.