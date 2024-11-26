У італійського футболіста закінчиться контракт.
Жоржиньо, Getty Images
26 листопада 2024, 19:28
Півзахисник Арсеналу Жоржиньо може змінити клуб перед наступним сезоном, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
У 32-річного італійця угода розрахована до літа 2025 року, тому він може залишити клуб наступного літа у статусі вільного агента.
Нагадаємо, Жоржиньо виступає за Арсенал з січня 2023 року. Цього сезону він провів вісім матчів без результативних дій.
Також додамо, що до футболіста цікавляться клуби з Саудівської Аравії.