Україна: Перша ліга

Команда припинила співпрацю з деякими футболістами.

Минай припинив співпрацю з шістьма гравцями. За обопільною згодою сторін були припинені дії контрактів Даниїла Хондака, Владислава Дворовенка, Дмитра Нагієва, Олега Вишневського, Владислава Єременка та Єгора Шалфєєва.

Центральний захисник Хондак приєднався до Минаю у вересні і взяв участь у пʼяти поєдинках. Лівий захисник Дворовенко став гравцем команди напередодні сезону-2024/25. Футболіст зіграв у 12-ти матчах та відзначився одним асистом.

Правий захисник Нагієв приєднався до закарпатців у серпні. На його рахунку пʼять зіграних матчів. Нападник Вишневський повернувся до Минаю на початку вересня та зіграв 10 матчів, у яких відзначився одним голом. В активі захисника Єременка, який приєднався до нас також на старті поточного чемпіонату, три зіграних поєдинки. Центральний півзахисник Шалфєєв в осінній частині чемпіонату провів у футболці минайців 12 матчів.