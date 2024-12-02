Англія

Італієць задоволений грою своїх гравців.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про переможний матч 13-го туру англійської Прем'єр-ліги з Астон Віллою (3:0). Цитує італійського фахівця офіційний сайт "синіх".

"Це був дуже хороший виступ, з м'ячем і без м'яча. Я думаю, ми діяли досить добре. Команда робила це від самого початку, інколи краще, інколи гірше, але, як я вже багато разів говорив, думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Я сказав, що навіть після гри з Лестером, незалежно від того, яка інша команда, важливо грати так, як ми хочемо грати, з м'ячем і без м'яча. Коли робимо це і набираємо три очки, ми, звичайно, щасливі. Але думаю, що гра була дуже хорошою у нашому виконанні", — заявив Мареска.