Англія

Ван Ністелрой не хотів залишати Ман Юнайтед.

Наставник Лестера Руд ван Ністелрой згадав, як залишив Ман Юнайтед, коли займав посаду тимчасового тренера після відставки Еріка тен Гага.

"У той момент, коли я зайняв тимчасову посаду, я сказав, що я тут, щоб допомагати Юнайтед і залишитися, щоб допомагати Юнайтед, і я мав це на увазі. Тож я був дуже розчарований, і мені було боляче, що я повинен був піти.

Зрештою я змирився з цим, тому що я розумію і нового тренера. Я досить давно у футболі і сам був тренером. Я розумію.

Я поговорив про це з Рубеном, і, треба віддати йому належне, розмова була вдячною, як між чоловіками, як між людьми, як між керівниками. Це дуже допомогло мені рухатися далі й одразу ж почати переговори про нові можливості, що, звичайно, підняло мені настрій", — сказав ван Ністелрой.

Нагадаємо, раніше "лисиці" оголосили про відставку Стіва Купера після невдалих результатів в АПЛ.