Ван Ністелрой не хотів залишати Ман Юнайтед.
Руд ван Ністелрой, Getty Images
03 грудня 2024, 07:49
Наставник Лестера Руд ван Ністелрой згадав, як залишив Ман Юнайтед, коли займав посаду тимчасового тренера після відставки Еріка тен Гага.
"У той момент, коли я зайняв тимчасову посаду, я сказав, що я тут, щоб допомагати Юнайтед і залишитися, щоб допомагати Юнайтед, і я мав це на увазі. Тож я був дуже розчарований, і мені було боляче, що я повинен був піти.
Зрештою я змирився з цим, тому що я розумію і нового тренера. Я досить давно у футболі і сам був тренером. Я розумію.
Я поговорив про це з Рубеном, і, треба віддати йому належне, розмова була вдячною, як між чоловіками, як між людьми, як між керівниками. Це дуже допомогло мені рухатися далі й одразу ж почати переговори про нові можливості, що, звичайно, підняло мені настрій", — сказав ван Ністелрой.
Нагадаємо, раніше "лисиці" оголосили про відставку Стіва Купера після невдалих результатів в АПЛ.