Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 3 грудня, розпочавшись о 20:00.
Барселона - Мальорка - Getty Images
03 грудня 2024, 07:21
У рамках 19 туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Мальорка на своєму полі прийматиме Барселону.
Мальорка — Барселона
Вівторок, 3 грудня, 20:00. Майорка Сон Мойкс
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На початку сезону Барселона під керівництвом Гансі Фліка досягла вражаючих результатів, і вони все ще очолюють турнірну таблицю, але їхня форма залишає бажати кращого після листопадової міжнародної перерви.
Минулими вихідними Барса зазнала шокуючої поразки від Лас-Пальмас з рахунком 1:2 на домашньому стадіоні "Естаді Олімпік Луїс Компані". До цього каталонці втратили перевагу у два м'ячі над Сельтою, а кілька тижнів тому програли Реалу Сосьєдад.
До матчу з Мальоркою може відновитись Ямал. Втім, "блауграна" все ще не може розраховувати на кількох інших ключових гравців основного складу, зокрема, на Араухо і Бальде, який травмувався в матчі з Лас-Пальмас.
Колишній наставник Осасуни Хаго Аррасате влітку очолив Мальорку. Команда вдало розпочала сезон і перебуває на шостому місці Ла Ліги. Ціль — потрапити до Ліги Європи цілком реальна — команді варто стабілізувати свої результати.
Господарі підходять до цього матчу на тлі поразки від Валенсії з рахунком 1:2 — тож навіть нічия з Барсою буде розцінюватись як задовільний результат.
Орієнтовні склади
Мальорка: Грайф — Матеу Морей, Вальєнт, Антоніо Райльо, Йохан Мохіка — Ману Морланес, Коста — Рубен Наварро, Дані Родрігес, Серджі Дардер — Ларін
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Марк Касадо, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовскі
Поточна форма
прогноз 1:2