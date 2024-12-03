Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 3 грудня, розпочавшись о 20:00.

У рамках 19 туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Мальорка на своєму полі прийматиме Барселону.

Мальорка — Барселона

Вівторок, 3 грудня, 20:00. Майорка Сон Мойкс

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На початку сезону Барселона під керівництвом Гансі Фліка досягла вражаючих результатів, і вони все ще очолюють турнірну таблицю, але їхня форма залишає бажати кращого після листопадової міжнародної перерви.

Минулими вихідними Барса зазнала шокуючої поразки від Лас-Пальмас з рахунком 1:2 на домашньому стадіоні "Естаді Олімпік Луїс Компані". До цього каталонці втратили перевагу у два м'ячі над Сельтою, а кілька тижнів тому програли Реалу Сосьєдад.

До матчу з Мальоркою може відновитись Ямал. Втім, "блауграна" все ще не може розраховувати на кількох інших ключових гравців основного складу, зокрема, на Араухо і Бальде, який травмувався в матчі з Лас-Пальмас.

Колишній наставник Осасуни Хаго Аррасате влітку очолив Мальорку. Команда вдало розпочала сезон і перебуває на шостому місці Ла Ліги. Ціль — потрапити до Ліги Європи цілком реальна — команді варто стабілізувати свої результати.

Господарі підходять до цього матчу на тлі поразки від Валенсії з рахунком 1:2 — тож навіть нічия з Барсою буде розцінюватись як задовільний результат.

Орієнтовні склади

Мальорка: Грайф — Матеу Морей, Вальєнт, Антоніо Райльо, Йохан Мохіка — Ману Морланес, Коста — Рубен Наварро, Дані Родрігес, Серджі Дардер — Ларін

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Марк Касадо, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовскі

Поточна форма