Англія

Влітку швед може приєднатись до англійського клубу.

Манчестер Юнайтед, який нещодавно очолив екстренер Спортінга Рубен Аморім, розпочав переговори про можливий трансфер форварда португальського клубу Віктора Дьокереша у літнє ТВ, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Задля підписання 26-річного шведа англійцям доведеться зробити кілька продажів. Манчестер Сіті також останніми днями проявляє інтерес до футболіста. Угу Віана, який стане спортивним директором Сіті наступного сезону, а зараз обіймає аналогічну посаду у Спортінгу, активно працює над здійсненням трансферу.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.