Англія

Капітан манкуніанців ризикує не зіграти в центральному матчі туру.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш через травму може пропустити центральний матч 14-го туру АПЛ проти Арсеналу, який відбудеться у найближчу середу.

У матчі проти Евертона (4:0) він змушений був залишити поле після години гри. Португалець доглядав матч на лаві запасних із пакетом льоду, прив'язаним до лівої щиколотки.

У нинішньому сезоні 30-річний португалець у 20 матчах за МЮ у всіх турнірах забив чотири голи та віддав дев'ять результативних передач.