Англія

Матчі пройдуть 9-13 січня.

Відбулося жеребкування третього раунду Кубку Англії.

Серед цікавих зустрічей можна відзначити протистояння Арсеналу з Олександром Зінченком проти Манчестер Юнайтед.

Борнмут з ​​Іллею Забарним зустрінеться з Вест Бромвічем, а Брентфорд з Єгором Ярмолюком зіграє проти Плімута.

Челсі з Михайлом Мудриком протистоятиме Моркему, а Евертон з Віталієм Миколенком — Пітерборо.

Також додамо, що Манчестер Сіті зіграє проти Солфорда Сіті, а Ліверпуль зустрінеться з Аккрінгтоном.

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9-13 січня.