Матчі пройдуть 9-13 січня.
Арсенал - МЮ, Getty Images
02 грудня 2024, 23:20
Відбулося жеребкування третього раунду Кубку Англії.
Серед цікавих зустрічей можна відзначити протистояння Арсеналу з Олександром Зінченком проти Манчестер Юнайтед.
Борнмут з Іллею Забарним зустрінеться з Вест Бромвічем, а Брентфорд з Єгором Ярмолюком зіграє проти Плімута.
Челсі з Михайлом Мудриком протистоятиме Моркему, а Евертон з Віталієм Миколенком — Пітерборо.
Також додамо, що Манчестер Сіті зіграє проти Солфорда Сіті, а Ліверпуль зустрінеться з Аккрінгтоном.
Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9-13 січня.