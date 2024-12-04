Англія

Ще одна втрата для "червоних дияволів" перед матчем з Арсеналом.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу знову потрапив у лазарет "червоних дияволів". Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 29-річного англійця м'язова травма, через яку він пропустить кілька тижнів.

Додамо, що після повернення на поле після минулої травми Люк встиг відіграти лише три неповні матчі.

"Мені дуже боляче доводилося це писати, оскільки я справді думав, що впорався з недавніми труднощами та був на позитивному шляху, але, на жаль, у мене стався невеликий рецидив.

Я пройшов через багато, мав багато злетів і падінь, але це, безумовно, був мій найважчий період. Я абсолютно спустошений, і зараз надзвичайно важко змиритися з реальністю.

Можу пообіцяти, що я зроблю все можливе, щоб незабаром повернутися краще і допомогти цьому клубу досягти своїх амбіцій цього сезону", — написав Шоу у своєму Instagram.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч Арсенал — МЮ, який розпочнеться о 22:15 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.