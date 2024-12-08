Англія

Українець вчергове травмувався.

Стала відома причина відсутності універсала Олександра Зінченка в матчі АПЛ Фулгем — Арсенал.

Як повідомляє офіційний сайт Арсеналу, українець пропускає матч АПЛ через пошкодження.

В цьому сезоні Зінченко зіграв 9 матчів (318 хвилин) і не відзначився результативними діями.

В минулому турі Зінченко брав участь в матчі з МЮ (2:0). Дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.