Українець вчергове травмувався.
Олександр Зінченко, getty images
08 грудня 2024, 16:20
Стала відома причина відсутності універсала Олександра Зінченка в матчі АПЛ Фулгем — Арсенал.
Як повідомляє офіційний сайт Арсеналу, українець пропускає матч АПЛ через пошкодження.
В цьому сезоні Зінченко зіграв 9 матчів (318 хвилин) і не відзначився результативними діями.
В минулому турі Зінченко брав участь в матчі з МЮ (2:0). Дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.