Україна

Спеціаліст поділився своїми думками після поразки від Лівого Берега.

Головний тренер ЛНЗ Андрес Карраско дав коментар після матчу 16-го туру УПЛ-2024/25 за участі своїх підопічних.

Лівий Берег — ЛНЗ 3:1 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Вчора черкаський колектив зазнав четвертої поспіль поразки в чемпіонаті. Карраско вважає, що пенальті, завдяки якому ЛБ відновив паритет у зустрічі, був несправедливим.

"Рука ніяк не впливала на рух м'яча. Але я не хочу шукати виправдань, лише вибачитись перед нашими фанатами, які подорожують за нами по всій країні. Ми не змогли зіграти так, як цього заслуговують наші вболівальники", — цитує керманич ЛНЗ офіційний сайт клубу.

Він додав, що його команда не відповідала інтенсивності, яка була на полі.

"Яшарі праворуч у захисті? Ми потребували більше якості на полі. Бойко останні ігри зіграв на хорошому рівні, тому нам треба було розмістити всіх цих гравців разом на полі. У Яшарі є швидкість, він може обігрувати один в один, тому ми так вирішили. Четверта поспіль поразка? Ми зараз у складній ситуації. Ми маємо перебудовуватись і тільки тоді буде прогрес. Але наразі цього недостатньо", — зазначив Карраско.

Нагадаємо, у наступному, 17-му турі чемпіонату України ЛНЗ гостюватиме в Олександрії.