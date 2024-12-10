Англія

Тотенгем залишився без захисника.

Захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро отримав пошкодження у матчі 15-го туру АПЛ проти Челсі (3:4).

За інформацією журналіста Гастона Едула, Ромеро пропустить близько шести тижнів.

Гра проти Челсі стала для аргентинця першою після відновлення пошкодження пальців ніг. З цієї причини він пропустив п'ять матчів.

Цього сезону на рахунку Ромеро 14 ігор у всіх турнірах та один гол.

На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Челсі.