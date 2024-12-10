Тотенгем залишився без захисника.
Крістіан Ромеро, Getty Images
10 грудня 2024, 16:23
Захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро отримав пошкодження у матчі 15-го туру АПЛ проти Челсі (3:4).
За інформацією журналіста Гастона Едула, Ромеро пропустить близько шести тижнів.
Гра проти Челсі стала для аргентинця першою після відновлення пошкодження пальців ніг. З цієї причини він пропустив п'ять матчів.
Цього сезону на рахунку Ромеро 14 ігор у всіх турнірах та один гол.
На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Челсі.