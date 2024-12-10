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Хавбек повернувся до клубного футболу.

Ференцварош оголосив про підписання ексгравця Вердера Набі Кейта.

За інформацією Фабріціо Романо, угорський клуб домовився про річну оренду 29-річного гвінейця з правом викупу.

Нагадаємо, що Кейта приєднався до Вердера на правах вільного агента влітку 2023 року, уклавши з клубом трирічний контракт.

У квітні він відмовився їхати на гру з Баєром — 29-річного футболіста оштрафували та відсторонили від команди до кінця сезону. Кейта не дозволено навіть перебувати в роздягальні команди.