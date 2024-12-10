Хавбек повернувся до клубного футболу.
Набі Кейта, Ференцварош
10 грудня 2024, 15:22
Ференцварош оголосив про підписання ексгравця Вердера Набі Кейта.
За інформацією Фабріціо Романо, угорський клуб домовився про річну оренду 29-річного гвінейця з правом викупу.
Нагадаємо, що Кейта приєднався до Вердера на правах вільного агента влітку 2023 року, уклавши з клубом трирічний контракт.
У квітні він відмовився їхати на гру з Баєром — 29-річного футболіста оштрафували та відсторонили від команди до кінця сезону. Кейта не дозволено навіть перебувати в роздягальні команди.