Англія

Керманич Арсеналу висловився про плани своєї команди на майбутнє трансферне вікно, а також про психологічний стан Габріела Жезуса.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета відповів на питання щодо поганої форми нападника своєї команди Габріела Жезуса, який у поточному сезоні не радує результативністю. Окрім цього, іспанський фахівець торкнувся теми зимового трансферного вікна та можливого підсилення.

"Психологічний стан Габі Жезуса через слабку результативність? Як і у всіх нападників, процес складається з фаз та моментів, і це розрив стає великим. Це правда, що очевидно, трапилося через багато речей: травми, тривала відсутність, гра не в стартовому складі. Але у мене ніколи не було питань до ставлення Габі до справи — воно завжди було на високому рівні і завжди таким залишається. І ми спробуємо допомогти йому подолати цю ситуацію, як тільки можливо.

Чи може Жезус залишити клуб у січні? Ні, це безглузда розмова.

Плани на зимове трансферне вікно? Трансферне вікно дає нам можливість посилити команду. Це станеться лише в тому випадку, якщо ми відчуваємо, що це потрібно, і ми відчуваємо, що у нас є можливість це зробити", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт лондонського Арсеналу.

У поточному сезоні Габріел Жезус провів за Арсенал 611 хвилин у 18 матчах, в яких він забив один гол та віддав один асист.