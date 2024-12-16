Англія

Кореєць наздогнав легенду клубу.

Нападник лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін забив гол і віддав дві результативні передачі у матчі із Саутгемптоном (5:0) в АПЛ.

Для корейця це 68 асист за Тоттенгем в АПЛ. Він повторивши рекорд клубу, встановлений Дарреном Андертоном.

Наразі в 13 матчах поточного сезону у АПЛ на рахунку Сона 5 голів та 6 асистів.

Раніше була інформація, що Сон Хин Мін близький до продовження зі своїм клубом контракту, який спливає влітку 2025 року.