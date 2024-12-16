Німеччина

Тренер роздратований черговою втратою очок.

Наставник дортмундської Боруссії Нурі Шахін оцінив нічию з Гоффенгаймом (1:1) у Бундеслізі.

"У кожної команди бувають матчі, коли вона грає не найкращим чином, таке трапляється. Сьогодні не пішло в нас, з першої хвилини. Такого треба уникати. Я не побачив належної енергії, гра була такою повільною.

Проблема – усередині. Найбільше мене турбує нестача енергії на полі. Мене дратує, що нам чогось не вистачало", – сказав Шахін.

Звіт про матч Боруссія — Гоффенгайм читайте на Football.ua.