Англія

Тренер несамовито радів після перемоги над Сіті.

Головний тренер Ман Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу над Ман Сіті (2:1) в матчі 16-го туру АПЛ.

"Це був дуже важкий матч, але ми вірили до кінця. Нам вдалося забити, нам була потрібна ця перемога, вона була важлива для нас і для наших уболівальників.

Ми були в грі протягом 90 хвилин, і це дуже добре. Потім у нас з'явився "Фергі-тайм", і ми склали все воєдино, і сталося щось магічне. Це був гарний день для нас", — сказав Аморім.

Раніше Пеп висловився про прикру поразку.